Vous pouvez partager le contenu de votre bibliothèque Steam

Cette routine, vous la connaissez bien. Pressés de vous lancer à corps perdu dans le jeu que vous attendez depuis des mois, vous allongez le pas dans l’espoir d’arriver au plus vite chez vous et d’introduire le disque salvateur dans votre console. Quand soudain, vos espoirs se retrouvent douchés par le téléchargement d’une mise à jour pouvant parfois atteindre plusieurs dizaines de gigaoctets. Un patch day one. Encore.