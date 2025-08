En premier lieu et sans doute le plus intéressant pour les joueurs, il a donc été question de la date de sortie du jeu qui est attendu sur PC, mais aussi sur les consoles Sony PlayStation 5 et Microsoft Xbox Series : notez sur vos tablettes le 10 octobre 2025. On parle d'un prix de 69,99 euros pour l'édition standard sur PC et 10 euros de plus, à 79,99 euros, sur consoles.

Même écart de prix pour l'édition Phantom. Une édition spéciale qui regroupera pas mal de goodies plus ou moins intéressants : le jeton Pro BF, les skins de soldat Escouade Fantôme, des paquetages d'arme, le bonus d'EXP Deluxe et diverses autres choses. Une édition déjà en précommande dont le prix est 30 euros plus élevé que l'édition standard : 99,99 et 109,99 euros.