Le ray tracing – ou lancer de rayons, technique de rendu simulant le parcours inverse de la lumière pour des éclairages plus réalistes – est plus que jamais à la mode et après DOOM: The Dark Ages, voici qu'Ubisoft en parle à son tour.

Sur DOOM: The Dark Ages, la situation était finalement assez simple : sans carte graphique clairement pensée comme un accélérateur ray tracing (GeForce RTX 2060 et Radeon RX 6600 ou supérieur), point de salut. Nous vous en parlions plus en détail dans cette actualité. Ubisoft procède de manière moins radicale et si le ray tracing est largement mis en avant sur Assassin's Creed Shadows, il est question d'une prise en charge « sélective » selon trois modes.

Une fois n'est pas coutume, nous commençons par les modes les plus exigeants avec, d'abord, le « extended ray tracing » lequel conduit à deux configurations possibles selon que l'on soit « enthousiaste » ou « extrême ».