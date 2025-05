Configuration « 8K UHD » :

Système d'exploitation : Windows 10/11 x64

Processeur : Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 5 7600X

Mémoire vive : 32 Go

Carte graphique : NVIDIA RTX 4090/5090

Mémoire vidéo : 24 Go

Espace disque : 100 Go de disponibles

Rares sont les éditeurs à présenter une configuration 8K et, à en croire Electronic Arts, cela réduit nettement les options matérielles : en dehors des cartes graphiques NVIDIA, point de salut et encore, il faut se tourner vers les modèles plus haut de gamme (4090/5090) avec au moins 24 Go de mémoire vidéo !