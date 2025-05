Les amateurs de F1 vont pouvoir jouer dans la cour des grands. Grâce à Amazon Web Services (AWS) et ses modèles d'IA générative, chacun peut désormais dessiner son propre circuit et obtenir des analyses dignes des équipes professionnelles. L'innovation, testée et approuvée par Lewis Hamilton et Charles Leclerc, les pilotes de la Scuderia Ferrari, permet de célébrer comme il se doit le 75e anniversaire de la F1, en mettant les spectateurs dans la peau des stratèges de course. Nous avons fait le test !