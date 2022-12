Comment AWS parvient, grâce au Cloud, à réinventer la F1 et le sport

Puis il y a le soutien d’Amazon Web Services à la Formule 1 dans son ensemble : en créant de nouvelles expériences pour les amateurs de F1 d’un côté, et en aidant la discipline à innover grâce au Cloud toujours, de l’autre. « Sur ce dernier point, la conception des monoplaces versions 2022 est un excellent exemple pour illustrer comment nous avons pu aider la F1 et créer une course plus engageante », précise Luuk Figdor. « Que veulent voir les fans ? 90 %, peut-être même 95 % d’entre eux voudront plus d’actions roue contre roue sur la piste. Pas nécessairement plus de dépassements, mais plus de courses serrées dans les circuits en ville notamment, mais aussi plus de batailles dans les virages. Et pour faciliter cela, vous devez concevoir une voiture qui le permette », ajoute-t-il.