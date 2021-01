AWS et Arkéa Samsic s'associent pour déceler les champions cyclistes de demain grâce à la donnée

La technologie inonde de plus en plus le monde du sport. Et le cyclisme, où l'on est sans cesse à la recherche de l'excellence, ne fait pas exception à la règle, bien au contraire. L'équipe Arkéa-Samsic, au sein de laquelle on retrouve le champion Nairo Quintana, mais aussi les Français Warren Barguil et Nacer Bouhanni, bien connus du grand public, a dernièrement mis au point un programme en collaboration avec Amazon Web Services, pour aider, grâce à la donnée, au suivi des performances sportives de cyclistes amateurs pour détecter les talents de demain.