Les Jeux olympiques battent leur plein à Paris. Avec 38 médailles récoltées à ce stade de la compétition, les sportifs français se sont préparés d'arrache-pied pour briller devant leur public. Mais derrière les performances que nous admirons se cache un travail de longue haleine, mêlant hommes et machines.

Les athlètes tricolores ont en effet bénéficié d'un coup de pouce high-tech pour peaufiner leur préparation, et casques de réalité virtuelle et intelligence artificielle se sont invités dans leur routine d'entraînement. Ces outils dernier cri ont permis d'explorer de nouvelles méthodes de travail, alliant précision et sécurité. Du ring de boxe virtuel à la piste d'athlétisme numérique, en passant par les agrès de gymnastique modélisés en 3D, les champions français ont exploré des territoires inédits. Plongée dans les coulisses de cette préparation futuriste qui semble porter ses fruits et profiter à nos stars olympiques tricolores.