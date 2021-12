Essayer un emploi en réalité virtuelle avant de l'accepter : et pourquoi pas ?

La situation sera peut-être un jour monnaie courante : vous postulez pour un emploi et vous participez à une séance de réalité virtuelle qui permet d’apprécier si oui ou non, le poste vous intéresse. Le groupe MGM Resorts possède des casinos et des hôtels partout dans le monde, mais la crise sanitaire a beaucoup affecté sa masse salariale. La marque va donc utiliser la réalité virtuelle dans son processus de recrutement, notamment dans un complexe hôtelier à Osaka, au Japon.