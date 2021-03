Sur les 58 604 employés de Facebook en 2021, 17% travaillent sur les technologies de réalité mixte

La division VR/AR de Facebook présente à l'heure actuelle un investissement plus important que ce qu'elle rapporte. Mais le géant américain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et entend bien la faire grandir pendant au moins les 10 prochaines années.

Récemment, Mark Zuckerberg avait exprimé le souhait de continuer à développer le département VR/AR de sa société, qui travaille déjà sur les Oculus Quest 3 et 4. En investissant de l'argent et du personnel dans le domaine des technologies de réalité mixte, le patron de Facebook compte notamment faire baisser toujours plus le prix de ces casques et lunettes afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Si l'intention est louable, il reste toutefois la condition sine qua none de disposer d'un compte Facebook afin d'utiliser l'Oculus Quest 2 et tous ces futurs produits issus des technologies de réalité mixte. Reste donc à voir si un tel investissement de moyens et de personnes finira par porter ses fruits.