AWS donne des statistiques en temps réel en Bundesliga, pour améliorer l'expérience des fans de foot

Ces deux nouveaux faits de match ou statistiques rejoignent les huit déjà actives dans le cadre du partenariat entre AWS et la Bundesliga. On retrouve le « Most Pressed Player », pour le joueur qui est le plus soumis au pressing de ses adversaires, en mesurant notamment le nombre de joueurs adverses, leur distance par rapport au joueur en possession et la direction du mouvement de chaque joueur. Le « Profil de passe » aide les supporters à comprendre comment un joueur pense et décide de passer le ballon, en livrant des informations sur la qualité et la puissance des passes du joueur ou d'une équipe, et les décisions prises à la passe (offensive, en retrait, ouverture avec long ballon etc.).