Avec le développement des technologies, les autorités du football cherchent de plus en plus à se doter de systèmes capables d'améliorer les décisions des arbitres. En 2022, on avait ainsi découvert les ballons connectés, afin de mieux détecter les hors-jeux. Et dans cette même idée, en Angleterre, un nouveau système s'appuyant sur les iPhone va voir le jour, pour potentiellement donner de meilleurs résultats que la VAR.