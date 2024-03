En partenariat avec le club de Liverpool, l'IA de Google se mue en coach de football

Également connue pour avoir mis au point une IA imbattable au jeu de Go, Google DeepMind a conçu TacticAI, fruit d'une collaboration de trois années avec Liverpool. En prédisant les situations sur les coups de pied arrêtés, notamment sur corners, le modèle peut améliorer le positionnement et les mouvements des joueurs. « Ce qui est passionnant du point de vue de l'IA, c'est que le football est un jeu très dynamique avec de nombreux facteurs non observés qui influencent les résultats », explique Petar Veličković, chercheur chez DeepMind et coauteur d'une étude parue dans Nature.