L'IA n’est pas encore infaillible au jeu de Go

Avec une équipe de chercheurs dont il fait partie, Pelrine a mis au point un programme informatique avec pour objectif de rechercher les faiblesses dans la stratégie de l'IA dont un joueur humain pourrait tirer parti. Pour cela, il a fait plus de 1 million de parties contre l'IA baptisée KataGo. Cette dernière repose sur les techniques utilisées par DeepMind dans la création d'AlphaGo Zero, l'IA qui a battu le meilleur joueur mondial de Go en 2016 et l'a poussé à annoncer sa retraite trois ans plus tard.