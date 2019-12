Considérant l'IA de Deepmind imbattable, l'ancien champion du jeu de Go prend sa retraite

Le Go, désormais territoire de l'IA

Un dernier match avant la retraite

Source : The Verge.

Le joueur a pris cette décision trois ans après avoir été battu 4-1 par l'IA », a déclaré Lee Se-dol. «».Il y a encore quelques années, le jeu de Go était réputé inaccessible aux intelligences artificielles, car relevant d'un nombre de stratégies beaucoup plus important que dans des jeux comme les échecs. La défaite de Lee Se-dol en 2016 a montré que la machine était désormais capable de choisir et d'appliquer une stratégie cohérente dans ce jeu. Elle était même parvenue à en mettre au point de nouvelles, notamment celle appelée. De son côté, Lee Se-dol avait réussi à décontenancer l'IA par une stratégie appelée «», parvenant ainsi à lui arracher une victoire au cours de la quatrième partie déroulée.Depuis, DeepMind a mis au point une nouvelle intelligence artificielle : AlphaGo Zero. En 2017, sans données de départ, cette nouvelle IA a atteint en l'espace de trois jours un niveau lui permettant de gagner 100 parties contre AlphaGo. AlphaGo, elle, avait initialement appris en se basant sur les connaissances de véritables joueurs. DeepMind a alors déclaré qu'il s'agissait probablement là du meilleur joueur de Go de toute l'histoire.Face aux performances de l'IA, le joueur sud-coréen a décidé de prendre sa retraite de joueur professionnel. Le P.-D.G. de DeepMind, Demis Hassabis a déclaré que Lee Se-dol avait fait preuve d'un «». «».Le joueur ne s'est pas totalement retiré du jeu de plateau. Il doit disputer en décembre un match contre une IA sud-coréenne : HanDol. Il disposera d'un avantage de deux pierres au départ (le jeu consistant à délimiter des territoires grâce à ces pierres). Malgré cela, le joueur reste relativement pessimiste : «».