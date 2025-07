Des talents qui vont être intégrés aux équipes travaillant au sein des projets de codage agentique de DeepMind. « Nous sommes ravis d'accueillir chez Google DeepMind les meilleurs talents de l'équipe de Windsurf en matière de codage de l'IA afin de faire progresser nos travaux sur le codage agentique » s'est félicité le porte-parole de Google, Chris Pappas.

« Nous sommes fiers de ce que Windsurf a construit au cours des quatre dernières années et nous nous réjouissons de le voir progresser avec son équipe de classe mondiale et de donner le coup d'envoi de la prochaine phase » ont de leur côté communiqué Varun Mohan et Douglas Chen.