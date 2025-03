L'écosystème de l'intelligence artificielle est marqué par une course effrénée où les géants technologiques multiplient les investissements stratégiques. Après avoir annoncé en janvier dernier un nouvel investissement d'un milliard de dollars dans Anthropic, Google jouait déjà sur plusieurs tableaux dans sa confrontation avec Microsoft et OpenAI. Cette nouvelle révélation concernant l'ampleur réelle de son implication dans Anthropic lève le voile sur une stratégie bien plus complexe qu'il n'y paraissait.