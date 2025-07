La bataille de l’IA ne se limite plus aux algorithmes, elle se joue désormais à coups de packages mirobolants. Meta, pressé de rattraper OpenAI et Google, a ciblé les cerveaux les mieux placés pour accélérer ses propres modèles. Apple, fidèle à sa grille salariale plus conservatrice, a laissé partir l’un de ses profils clés sans tenter de s’aligner.