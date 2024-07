ARM s'attaque à l'upscaling sur mobile, pour des jeux plus fluides et moins énergivores

Le jeu mobile n'est plus le parent pauvre de l'industrie vidéoludique ; les technologies développées pour le rendre toujours plus attrayant et impressionnant se multiplient. Il y a peu, certaines n'étaient réservées qu'aux PC et consoles, comme le ray tracing et le super-sampling, mais les temps changent. Certains smartphones Samsung les supportent et d'autres, comme le GPU Adreno du Snapdragon 8 Gen 3, ne font qu'une bouchée de la techno Lumen grâce à la version 5.2 de l'Unreal Engine.

L'ASR, quant à lui, est basé sur l'AMD FidelityFX Super Resolution 2 et est disponible aux développeurs sous licence open-source MIT (Massachusetts Institute of Technology).