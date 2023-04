Cette nouvelle techno d'upscaling va booster vos performances sur smartphone

Dans les faits, cette méthode permet à GSR de proposer une mise à l'échelle optimale qui vient directement influer sur les performances et la durée de vie de la batterie. Voici ce qu'a indiqué Qualcomm dans son communiqué officiel : « Avec Snapdragon GSR, les jeux 1080p peuvent devenir des jeux 4K plus nets. Les jeux qui n'étaient qu'à 30 FPS peuvent être joués à plus de 60 FPS pour que les graphismes soient encore plus fluides. Et puisque les performances sont corrélées à la puissance, vous pouvez obtenir ces fonctionnalités tout en prolongeant la durée de vie de la batterie et le temps de jeu ».