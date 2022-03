Amazon Web Services lance un service dédié aux développeurs de jeux vidéo, AWS for Games

Un autre élément, et non des moindres, concerne la sécurité des jeux. Avec des services comme Amazon GuardDuty, qui surveille et détecte les activités et comportements malveillants ; ou AWS Shield (Netflix et le Dow Jones sont déjà clients), qui protège les jeux contre les attaques DDoS (attaques par déni de service), les solutions Game Servers garantissent une expérience sûre et amusante aux utilisateurs et aux joueurs finaux.