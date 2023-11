F1 : les folles données générées par les 300 capteurs des voitures profitent aussi bien aux équipes que, demain, aux spectateurs

Nous évoquions la course, et pour cause. La fiabilité a augmenté, mais celle-ci est grandement nourrie par la donnée. « 9 fois sur 10, si une voiture s'arrête, c'est soit parce que le pilote a commis une erreur, soit parce qu'il y a eu une collision », le fameux incident de course qui permet parfois d'éviter les pénalités. « Nous avons une F1 beaucoup plus professionnelle et fiable maintenant qu'auparavant, avec plus de voitures qui terminent la course, ce qui est mieux pour le spectacle, et au final pour les fans. Plus il y a de monoplaces, plus il y a de combat sur la piste. Et la data a été un aspect clé de cette réussite, je pense ».