Après la NBA, voilà que la F1 noue un partenariat avec Zoom !

Cet accord n'est pas le fruit du hasard ni encore moins du bouche-à-oreille, puisque les deux entités avaient déjà collaboré sur la saison 2020, très fortement perturbée par la pandémie de coronavirus. Formula 1 et Zoom avaient lancé, en avril dernier, l'expérience Virtual Paddock Club, une sorte d'accès VIP à la course et au paddock, pour les particuliers et entreprises, avec des contenus plus personnalisés et exclusifs.