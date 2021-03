Zoom lance son programme hardware en France, avec sa gamme de solutions matérielles

Zoom dispose d'un programme Hardware as a Service (HaaS), déjà disponible aux États-Unis. L'offre donne à ses clients l'accès aux solutions matérielles Zoom Phone et Zoom Rooms, qui permettent aux entreprises et professionnels d'équiper leurs bureaux et salles de visioconférence de téléphones de pointe à un tarif accessible, le tout via un abonnement mensuel. L'entreprise américaine a annoncé, le 26 février, l'expansion du programme HaaS à 18 pays européens, dont la France.