Bientôt un calendrier et une messagerie signés Zoom ?

À terme, Zoom souhaiterait aller plus loin et proposer une suite bureautique complète dans le web. Des offres d'emploi publiées par la société vont dans ce sens en évoquant des « fonctions de chat passionnantes » et des intégrations avec d'autres services comme Dropbox.

Zoom pourrait ainsi profiter de sa soudaine notoriété pour aller concurrencer directement Microsoft et Google, leaders en la matière avec Office et Teams pour l'un, et Google Docs et Google Meet pour l'autre.

L'objectif est très ambitieux compte tenu de la part de marché détenue par ces deux mastodontes et il est encore trop tôt pour dire quand Zoom pourrait lancer ce ou ces nouveaux produits. L'entreprise pourrait attendre encore quelques semaines et suivre l'évolution de la situation sanitaire dans le monde avant de mettre en place un plan d'action plus précis.