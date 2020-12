ZOOM accusé de pratiquer secrètement la censure pour le compte de la Chine

Dans une plainte, le département de la justice américaine explique que Xinjiang Jin, basé en Chine et responsable de la sécurité technique de Zoom, aurait procédé à de la censure pour le gouvernement chinois. Plus précisément, il aurait empêché un rassemblement populaire pour commémorer les manifestations de la place Tian'anmen qui ont eu lieu entre le 15 avril 1989 et le 4 juin 1989.

En opérant sur le sol chinois, ZOOM doit respecter les lois locales. Cependant, la société aurait quand même fait beaucoup de zèle afin de s'assurer de ne pas être bannie de la République populaire de Chine. En effet, Xinjiang Jin aurait demandé à ses collègues américains les informations des comptes de dissidents souhaitant commémorer ce 31e anniversaire. Ces données, pourtant hébergées aux États-Unis, ont été transmises au gouvernement chinois.

En conséquence, la famille en Chine de l'un des participants à ces meetings virtuels vivant en dehors du pays aurait été menacée par le gouvernement chinois.

Dans un billet de blog, ZOOM affirme avoir fermé ces meetings virtuels parce qu'ils regroupaient des participants chinois et étaient considérés comme illégaux par le gouvernement local. À l'avenir, ZOOM n'autorisera plus aucune requête émanant de la Chine pouvant avoir un impact sur une personne localisée en dehors de RPC.