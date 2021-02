Zoom met le paquet sur sa solution Zoom Rooms et annonce de nombreuses nouveautés

Et cette sécurité se matérialise par une première fonctionnalité particulièrement intéressante : le mode réceptionniste ou kiosque virtuel. Celui-ci facilite l'accès sans contact au bureau, puisqu'une réceptionniste virtuelle (qui opère, elle, depuis son domicile), vous accueille via un écran en toute sécurité. Pour en profiter, il faut évidemment avoir souscrit à Zoom Rooms for Touch, qui permet de bénéficier des équipements nécessaires (écrans et supports fournis par les distributeurs spécialisés Aver et DTEN) à l'utilisation de cette fonctionnalité.