Le Grand Prix de F1 de Las Vegas : juste un show et puis c'est tout ? Pourquoi la course ne présente aucun intérêt

Du côté des horaires, le GP de Las Vegas sera à regarder ce dimanche, mais à un horaire très particulier à savoir 7 h du matin en France. En effet, afin de préserver un show de type « sons et lumières », le GP de Las Vegas va se courir de nuit, avec des essais programmés à 20 h 30 (heure locale), tandis que les qualifications auront lieu à minuit (9 h en France).

Le départ de la course sera, quant à lu, donné samedi soir, à 22 h heure locale, et donc 7 h du matin chez nous.

Des horaires tardifs, couplés à un mois de novembre plutôt frais, qui soulèvent également de sérieuses interrogations concernant la température en piste, et la bonne tenue des pneumatiques. Rappelons pour conclure que Max Verstappen et Red Bull sont d'ores et déjà champions du monde depuis quelques semaines.