GP Explorer 2 : la bande-annonce de la folle course de Squeezie est sortie, pour un succès assuré ?

Il y a un peu moins d'un an, soit plus exactement le 8 octobre 2022, Squeezie régalait les internautes avec la première édition du GP Explorer. Le concept est ambitieux : proposer une course de Formule 4 entre personnalités bien connues du Web. Diffusé en direct sur Twitch, l'événement, qui s'est déroulé sur le célèbre circuit du Mans, avait alors fédéré plus d'un million de viewers devant leur écran. À ceux-là viennent s'ajouter les 40 000 personnes qui étaient présentes sur place. Pour rappel, en 2022, le GP Explorer totalisait 22 participants divisés en 11 équipes.