Après le GP Explorer, les YouTubers de Vilebrequin font du bruit au Mondial de l'Auto

Il y a quelques jours, les deux créateurs de la chaîne YouTube dédiée à l'automobile Vilebrequin, Pierre Chabrier et Sylvain Levy, participaient au GP Explorer, avec la victoire finale pour Levy. Mais avant de se glisser dans une F4, et entre deux vidéos au ton très décalé, tous deux ont transformé un Fiat Multipla en une véritable bête de course.