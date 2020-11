Voxan dépasse 408 km/h avec sa moto électrique (et bat 11 records)

La Voxan Wattman a été utilisée sur trois distances (1/4 de mile, 1 km, 1 mile), avec deux types de départ (lancé ou arrêté) et dans deux versions (semi-carénée ou non carénée), pour un total de neuf records. Le record le plus convoité était celui de la moto électrique semi-carénée de plus de 300 km/h, battu par la Wattman avec 366,94 km/h. Enfin, celui de 408 km/h en vitesse de pointe a été le plus emblématique.