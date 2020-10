Droog Moto E-Fighter : un style cyberpunk pour la moto électrique américaine

Toutefois, cette E-Fighter n’aura pas à faire face à la pénurie de produits pétroliers, puisqu’elle fait confiance à une mécanisation électrique — et plus précisément à celle de la Zero Motorcycles DS, sur laquelle elle repose. Trahie par son cadre et son bras oscillant parfaitement similaires au trail en provenance de Santa Cruz, la DM-017 V2 embarque un moteur électrique de 46 ch (34 kW) pour 106 Nm de couple.