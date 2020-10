Zero Motorcycles dévoile son millésime 2021

Les nouvelles SR/S et SR/F sont dotées d’une motorisation électrique ZForce ZF75-10 forte d’une puissance de 82 kW. La vitesse de pointe pourra atteindre 200 km/h. La version SR/S, lancée au cours de l’année 2020, est la première moto de la marque à être entièrement carénée, ce qui lui offre un avantage non négligeable sur son autonomie.

La différence entre la SR/S et la SR/F, fondée sur le même cadre et la même motorisation, autorise 13 % d’autonomie supplémentaire grâce à l’aérodynamisme de la version carénée. Elles sont toutes les deux dotées du système de gestion Cypher III de Zero.

Dans la gamme des routières, Zero propose également la FXS, la S et la SR. La FXS propose un compromis intéressant entre usage quotidien et autonomie, avec le choix entre une batterie de 3,6 kWh, pour 9 295 $, et une batterie de 7,2 kWh, pour 11 295 $.

Les versions S et SR proposent quant à elles des performances supérieures. La SR a une autonomie maximale de 359 km et elle est proposée à 15 495 $.