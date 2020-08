Tarform Luna : une moto électrique conçue pour être évolutive

Attendus en fin d'année, les nouveaux processeurs Ryzen de quatrième génération restent encore mystérieux. On sait cependant qu'ils disposeront de la nouvelle architecture Zen 3 d'AMD, et qu'ils exploiteront toujours le procédé de gravure en 7 nm. Un petit indice nous en dit aujourd'hui plus quant aux spécificités du Ryzen 9 4950X, le fleuron de cette nouvelle lignée.