Le monocycle électrique se fait tout-terrain chez InMotion qui lance un modèle boosté... à 2 290 €

Dans cette vidéo, on voit le V11 en action, et il possède manifestement une foule de qualités utiles en tout-terrain, notamment la capacité d'encaisser des sauts relativement importants et de grimper des pentes à 35° d'inclinaison. Ceci grâce à un moteur dont la puissance nominale s'établit à 2 200 W, mais qui peut culminer à 3 000 W.