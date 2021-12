Mercedes Project MAYBACH : un concept déconcertant entre 4x4 et berline

Pour Mercedes et Virgil Abloh, l'objectif était tout simplement de créer « une vision responsable du design du futur ». Sous la surface transparente du capot avant, par exemple, se trouvent des cellules solaires pour booster l'autonomie du véhicule. Idem côté gabarit, avec un concept affichant près de six mètres de longueur.

« Alors que le show car du Project MAYBACH a été inspiré par la façon dont on pouvait explorer la nature dans un contexte de luxe unique avec Maybach, les équipes Mercedes-Benz remercient Virgil Abloh pour son inspiration à explorer chaque jour le pouvoir du dialogue intersectoriel et imaginer un avenir meilleur et plus inclusif », explique Mercedes.