Mercedes-Benz dévoile son G-Wagen : un concept tout-terrain électrique luxueux

On manque encore d'informations au sujet de ce véhicule tout-terrain, qu'il s'agisse de la puissance de sa motorisation ou encore de l'autonomie de la batterie. Néanmoins, ce dont on est (déjà) sûr, c'est qu'il ne sera pas accessible à petit prix. Le G-Wagen EQG est un véhicule très haut de gamme, pensé pour le luxe (et quand même le tout-terrain…). Son design, aussi carré que futuriste, présente une robe mêlant une sombre combinaison de teintes grises métallisées et noires, se place dans la continuité de la robe de la Berline EQS. Et, selon The Verge, il faut s'attendre à retrouver un standing assez similaire entre les deux modèles.