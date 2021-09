Volkswagen annonce un modèle électrique d'entrée de gamme à 20 000 € pour 2025

Avec ce nouveau concept-car préfigurant la future entrée de gamme de la famille ID, Volkswagen projette sa vision de l’usage d’une voiture de type citadine à l’avenir. Elle ne se limitera plus à un simple usage basique comme aujourd’hui, du moins c’est ce que pense Ralf Brandstätter, actuel P.-D.G. de Volkswagen.

Il a déclaré à son sujet : « En créant l'ID. LIFE, nous nous sommes toujours concentrés sur les besoins des jeunes clients. Nous pensons que, plus encore qu'aujourd'hui, la voiture du futur sera une question de style de vie et d'expression personnelle. Le client de demain ne voudra pas simplement passer de A à B ; il sera beaucoup plus intéressé par les expériences qu'une voiture peut offrir ».