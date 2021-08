Renault ZOE : toujours la Française électrique préférée dans l'Hexagone au premier semestre

Les premiers chiffres sont tombés et ils ravissent certainement Renault. Le constructeur automobile français classe une nouvelle fois son modèle électrique ZOE comme le véhicule tricolore le plus immatriculé au premier semestre 2021. Une bonne performance dans la continuité de l'année 2020. La ZOE s'était alors classée première, toutes marques confondues, du classement des voitures électriques les plus immatriculées en France durant cette année-là, avec 33 % de parts de marché pour un total de 37 409 véhicules.

La concurrence se trouvait loin derrière, puisque c'est aussi une enseigne française, Peugeot, qui, avec son modèle E-208 , pointait à la deuxième place avec 14,9 % de parts de marché pour 16 557 véhicules immatriculés. Mais, s'il y a une firme qui n'a pas dit son dernier mot, c'est bien l'Américaine Tesla. Un constructeur automobile (mais pas que), aussi bien connu pour ses véhicules électriques que son directeur général, le bouillonnant Elon Musk, et dont le Model 3 grimpe en flèche dans l'Hexagone.