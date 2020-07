Voiture électrique : combien coûte la recharge à domicile ? (MàJ Juillet 2020)

La consommation, à surveiller aussi en électrique !

Bornes à domicile, puissance et aide à l'installation

Installer une prise renforcée

Installer une borne rapide

Quelles aides pour l'installation d'une borne ?

Le prix de la facture d'électricité selon le modèle

Renault ZOE (version R110/R135 depuis 2019)

Batterie : 52 kWh

Prix d'une charge à 80 % en heures pleines : 6,24€

Prix d'une charge à 80% en heures creuses : 5,41€

Consommation électrique moyenne (WLTP) : 13,2 kWh/100 km

Budget annuel (10 000 km) : 185€

Nissan LEAF et LEAF e+

Batterie : 40 / 62 kWh

Prix d'une charge à 80% en heures pleines : 4,90 - 7,44€

Prix d'une charge à 80% en heures creuses : 4,16 - 6,45€

Consommation électrique moyenne (WLTP) : 20,6 - 18,5 kWh/100 km

Budget annuel (10.000 km) : 288 / 259€

Tesla Model 3

Batterie : 75 kWh

Prix d'une charge à 80% en heures pleines : 9€

Prix d'une charge à 80% en heures creuses : 7,80€/li>

Consommation électrique moyenne (WLTP) : 15 kWh/100 km

Budget annuel (10.000 km) : 210€

Kia e-Niro (deux modèles)

Batterie : 39,2 - 64 kWh

Prix d'une charge à 80% en heures pleines : 4,70 - 7,68€

Prix d'une charge à 80% en heures creuses : 4,08 - 6,66€

Consommation électrique moyenne (WLTP) : 15,3 - 15,9 kWh/100 km

Budget annuel (10 000 km) : 214 / 223€

BMW i3 (après 2017)

Batterie : 42 kWh

Prix d'une charge à 80% en heures pleines : 5,04€

Prix d'une charge à 80% en heures creuses : 4,37€

Consommation électrique moyenne (WLTP) : 16,6 kWh/100 km

Budget annuel (10 000 km) : 232€

Alternatives : comment recharger hors domicile ?

La voiture électrique est touchée par les préjugés, notamment sur sa recharge et le manque de bornes publiques faisant peur aux acheteurs potentiels. Or, il faut savoir que plus de 90 % des charges sont effectuées à domicile, car le trajet moyen quotidien d'un conducteur est de 30 km. Au contraire donc d'un véhicule essence où l'œil est rivé sur le tableau du prix de la station, l'automobiliste roulant dans une voiture à batterie doit se pencher sur le coût de son électricité.C'est un aspect très peu abordé lorsque l'on parle de voiture électrique, mais la consommation est aussi importante que pour l'essence ou le diesel. L'autonomie annoncée par les constructeurs est théorique, comme pour les thermiques. Elle est mesurée lors d'un cycle d'homologation dit WLTP, plus réaliste que l'ancien NEDC. Pour réduire le coût de votre budget électricité, il vous faut donc surveiller la consommation de la voiture électrique. Celle-ci est exprimée en kWh pour 100 km, et donne la capacité de batterie perdue tous les 100 kilomètres. Si vous achetez ou louez une voiture électrique à batterie de 60 kWh associée à une consommation de 20 kWh/100 km, l'autonomie est de 300 km.Comme en thermique, l'appétit en énergie varie selon le type de véhicule et l'efficience des moteurs. Ainsi, une Smart Fortwo EQ consomme environ 14,5 kWh/100 km, et une Audi e-tron en moyenne 24 kWh/100km. Ainsi, le SUV allemand coûtera 65 % plus cher en énergie consommée sur la même distance. Rappelons également que les voitures électriques sont plus sensibles au style de conduite, du fait de la régénération en freinage et décélération. Un roulage majoritairement sur autoroute verra votre consommation bondir, alors qu'elle restera inférieure à la théorie si vous maniez avec douceur la pédale de droite.Selon l'abonnement d'électricité que vous choisissez, le prix au kWh sera différent pour votre budget recharge. Un forfait classique suffit pour les charges très lentes (plus de 10 heures) avec courant monophasé et 2,3 kW de puissance.L'installation d'une prise électrique renforcée supportant la charge à 16 A en continu, telle que la Green'Up de Legrand, permettra de réduire de 35 % le temps de charge en acceptant jusqu'à 3,7 kW. La réduction du temps de charge est intéressante au quotidien pour une installation à un prix raisonnable (la prise Green'Up se trouve pour moins de 200€ dans le commerce, mais l'installation par un électricien est fortement recommandée).Une telle prise permet, par exemple, sur une Renault Zoé R110 avec une batterie de 52 kWh de faire une charge intégrale de 0 à 80 % en 15 heures au lieu de 30 heures sur une prise domestique standard.Il faut également tenir compte des pertes de rendements suivant l'installation sélectionnée : plus la puissance est faible plus le rendement risque de baisser, augmentant d'autant la durée de la recharge. Si une recharge sur une prise domestique classique (mais correctement câblée pour éviter le risque de surchauffe lié à la charge continue pendant de nombreuses heures) est envisageable en appoint, il est recommandé d'opter au minimum pour une prise renforcée sur un circuit électrique dédié à la recharge de la voiture électrique au quotidien, apportant un meilleur rendement donc un temps de charge réduit et une meilleure sécurité de l'installation.Si vous souhaitez accélérer le plein de batteries, sachez qu'il faut ajouter une borne à domicile, coûtant entre 600 € et 1 000 €, hors aides de l'État. Surnommées « wallbox », elles permettent de recharger à 7 kW (16 à 32 A), contre 2,3 à 3,7 W sur prise classique 230V. Toutefois, il vous faudra prendre un abonnement pour avoir du courant triphasé (11kW et +) gonflant significativement votre abonnement d'électricité, et nécessitant un compteur adapté.Bon à savoir : privilégiez une charge lente pour l'endurance des batteries, et évitez des charges complètes (jusqu'à 80 %).En 2020, il existe MaPrime'Renov, mise en place par le gouvernement, en remplacement du C.I.T.E. qui proposait jusqu'en 2019 un crédit d'impôt de 30 % sur l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique. MaPrime'Renov, d'un montant fixe de 300€, peut être obtenue par tous les ménages propriétaire occupant leur logement, que ce soit un logement individuel ou collectif.Pour ces derniers, elle peut être cumulée avec l'aide du programme Advenir pouvant atteindre 600€ HT pour l'installation d'une borne sans pilotage énergétique ou 960€ HT pour une borne avec pilotage énergétique, suivant l'installation choisie, sans toutefois dépasser 50 % du prix de l'installation. Cette aide est versée sur demande par borne installée dans une résidence collective sous réserve de les faire installer par un professionnel labellisé.Voici les caractéristiques des 5 voitures électriques les plus populaires en France en 2020, avec leur budget recharge. Le prix dépend de la taille de la batterie, et les tarifs sont calculés avec une base de 0,14€/kWh en moyenne pour le budget annuel. Sachez qu'il peut être variable selon votre fournisseur, votre abonnement ainsi que le choix fait entre heures pleines (environ 0,15€/kWh) et heures creuses (0,13€/100 kWh).Une fois hors de chez soi, finie l'aventure, puisqu'en juillet 2020, près de 30 000 bornes publiques sont disponibles dans toute la France. Elles sont réparties dans les espaces commerciaux ou en parking, mais surtout à plus de 50 % sur des lieux publics. La moitié propose aussi une charge rapide (plus de 11 kW), tandis qu'une sur 10 dépasse les 22 kW.Les bornes très rapides vont se multiplier progressivement pour les longs trajets. Tesla a lancé la tendance avec ses Superchargeurs , gratuits pour les Model S et X mais payants depuis 2017, et sur les Model 3 (après crédit de 400 kWh). Suit désormais Ionity avec des puissances allant jusqu'à 150 kW.Le réseau Corri-door, très bien implanté sur autoroute est, pour le moment, hors service depuis la fin de l'hiver 2020 suite à la découverte d'un grave problème sur les bornes par son exploitant. Aucune communication de ce dernier sur un possible retour à la normale pour le moment.Une recharge rapide type Autolib coûte peu ou prou autant qu'à domicile. Elle est facturée à l'heure (et non au kWh) pour 1€ la première heure puis 3€ l'heure suivante, le tout plafonné à 6€ la nuit. La réservation est possible moyennant un supplément de 1€. Pour accéder au réseau de bornes de recharge Autolib, il vous faudra vous acquitter de 15€ de frais d'inscription.Les modèles à charge rapide seront donc avantagés. Par contre, une recharge très rapide revient beaucoup plus cher et peut aller jusqu'à dépasser les 20€... mais cela reste toujours quatre à cinq fois moins qu'une voiture thermique équivalente.