Comment choisir un antivirus ?

C’est un aspect auquel on ne pense pas forcément quand on utilise un antivirus, mais il n’en demeure pas moins important. Pensez que ce type d’outil analyse en permanence les moindres recoins et fichiers de votre ordinateur. Si, en plus, il prend en charge la protection web, il capte et analyse l’intégralité de votre trafic, voire de vos mails. Il est donc essentiel que l’entreprise qui se cache derrière votre antivirus applique une politique de confidentialité irréprochable. Nous vous invitons à bien lire les petits caractères, prendre connaissance des données collectées, considérer la manière dont elles sont traitées et, éventuellement, revendues à des tiers.