Comment choisir un antivirus ?

Choisir un bon antivirus est essentiel pour protéger vos données, en local comme sur le web. Mais comment trouver la solution correspondant à vos besoins réels et vos équipements ? La rédaction de Clubic s'est penchée sur les points clés à étudier avant de faire choix définitif.
La sécurité de votre ordinateur n'est pas à prendre à la légère. Les cyberattaques augmentent chaque année, y compris chez les particuliers, et bien qu’elles offrent une première couche de sécurité pour une navigation web classique, les solutions parfois intégrées aux systèmes d’exploitation ne suffisent pas toujours pour contrer des menaces de plus en plus sophistiquées.
De ce point de vue, opter pour un antivirus complémentaire, intégrant une suite de sécurité plus complète, garantit une meilleure protection de vos données. Mais parmi la myriade de logiciels existants, comment s’assurer que l’on fait le bon choix ? La rédaction a identifié plusieurs critères incontournables qui vous permettront d’opter pour une solution fiable et adaptée à vos besoins réels. C’est le moment de prendre des notes !
1. Qualité de la protection : intégrale, sinon rien
Il va sans dire qu’un bon antivirus se doit d’offrir une protection complète et efficace. En clair, il ne doit pas se contenter de neutraliser les menaces courantes, mais être parfaitement opérationnel au regard des attaques les plus sophistiquées.
Lorsque vous comparez les solutions antivirus, il est donc impératif de vérifier qu’elles mettent en place tous les boucliers nécessaires pour déployer un système de protection intégrale. Elles doivent être en mesure de détecter les virus et malwares communs, mais aussi les chevaux de Troie (Trojan), vers, logiciels espions, rootkits, ransomwares, adwares. Mieux encore, elles doivent pouvoir déborder du cadre du système pour prévenir les attaques du réseau et anticiper les menaces en ligne, qu’il s’agisse d’empêcher l’accès aux sites web dangereux, de signaler les tentatives de phishing reçues par mail ou de bloquer les téléchargements frauduleux.
Pour que cette protection intégrale soit efficace, elle doit pouvoir agir en temps réel, sans nécessiter d’intervention de votre part. Elle doit également afficher des taux de détection particulièrement élevés (98% à 100%) vis-à-vis des attaques zero day et des logiciels malveillants récents les plus répandus. Des laboratoires de tests reconnus comme AV-Comparatives et AV-Test mettent régulièrement à jour leurs résultats pour les antivirus les plus populaires.
2. Une fiabilité à toute épreuve
Indissociable de la qualité, la fiabilité de la protection implique qu’elle fasse preuve d’une constance irréprochable en termes d’efficacité. Vous le savez, nous le savons, les nouvelles menaces émergent en continu sur la toile. De fait, un bon antivirus doit régulièrement mettre à jour sa base de données virale pour espérer repérer et neutraliser les attaques les plus récentes. Plus encore, ces actualisations doivent, dans la mesure du possible, intervenir plusieurs fois par jour, de manière à offrir aux internautes une protection solide en permanence. En complément, des scans de sécurité automatiques à chaque mise à jour de la base de données doivent renforcer la protection continue du système.
Par extension, un antivirus fiable et à jour sur les nouvelles menaces doit être capable d’empêcher les malwares les plus sophistiqués de killer ses propres processus. Il serait déraisonnable de croire que les pirates développent des logiciels malveillants et des stratégies d’attaques complexes sans penser à intégrer à leurs charges utiles des scripts destinés à briser les lignes de défense antivirale.
Enfin, détail loin d’en être un, il est important de contrôler la compatibilité de l’antivirus envisagé avec les éventuelles protections déjà embarquées par le système. Dans le cas contraire, il risquerait de créer des conflits de sécurité. Résultat : les effets des solutions de sécurité intégrées pourraient être annihilés, tout comme ceux de l’antivirus choisi. Sans parler des instabilités système engendrées. En bref, un scénario catastrophe à ne surtout pas reproduire chez soi.
3. Confidentialité : le respect de la vie privée vaut aussi pour le fournisseur
C’est un aspect auquel on ne pense pas forcément quand on utilise un antivirus, mais il n’en demeure pas moins important. Pensez que ce type d’outil analyse en permanence les moindres recoins et fichiers de votre ordinateur. Si, en plus, il prend en charge la protection web, il capte et analyse l’intégralité de votre trafic, voire de vos mails. Il est donc essentiel que l’entreprise qui se cache derrière votre antivirus applique une politique de confidentialité irréprochable. Nous vous invitons à bien lire les petits caractères, prendre connaissance des données collectées, considérer la manière dont elles sont traitées et, éventuellement, revendues à des tiers.
Pensez aussi à vous renseigner sur la réputation des éditeurs, épluchez les forums, les sites d’avis, les tests en ligne, les actualités ayant défrayé la chronique. Un travail de précaution certes fastidieux, mais nécessaire pour garantir le respect de votre vie privée.
4. Impact de l'antivirus sur les performances de l'appareil
Maintenant que vous avez porté votre dévolu sur un antivirus polyvalent et parfaitement fiable, il convient de s’attarder sur son impact sur les performances de votre système. Outre son poids, dont la limite doit dépendre des capacités de stockage disponible sur votre machine, pensez à vérifier la cohérence des specs de votre appareil avec celles requises par le programme.
Vient ensuite l’évaluation, à l’usage, de l’incidence de l’antivirus sur les performances de votre ordinateur. L’idéal serait ici d’opter pour une solution ayant à la fois un faible impact sur le processus de démarrage de la machine, des répercussions modérées sur les ressources système, et capable de procéder à des analyses complètes le plus rapidement possible.
Pensez qu’une solution antivirus est régulièrement amenée à contrôler l’intégrité de tous les fichiers stockés sur le disque dur, en plus de tourner en tâche de fond permanente pour garantir une protection contre les menaces en temps réel. Par conséquent, elle monopolise des ressources (RAM et CPU) qui ne doivent pas manquer au reste de vos usages. Si votre ordinateur rame ou plante à chaque fois qu’une analyse est lancée, vous aurez tôt fait de regretter votre achat.
5. Fonctionnalités additionnelles : stop aux gadgets
Les fonctionnalités additionnelles peuvent vous aider à consolider votre choix lorsque vous ne parvenez pas à départager deux solutions ayant réuni les critères précédents. À condition qu’elles soient réellement utiles, orientées sécurité, et qu’elles ne sapent pas les paramètres précédemment évalués (conflits système, impact trop élevé sur les performances, etc.).
Parmi les modules supplémentaires pouvant apporter une plus-value à votre antivirus, on peut citer l’intégration optionnelle d’un contrôle parental, utile pour les PC familiaux, d’une protection webcam, d’un VPN, d’un gestionnaire de mots de passe ou encore d’un service de surveillance des fuites de données personnelles en ligne pour se prémunir contre le vol d’identité, notamment.
En revanche, fuyez les antivirus proposant des navigateurs, barre d’outils, extensions farfelues sans rapport avec votre confidentialité et votre sécurité. Au mieux, ces éléments gadgets encombreraient votre espace disque et monopoliseraient inutilement des ressources, au pire ils se mueraient en aspirateurs à données personnelles.
6. Ergonomie du service
Comme pour tout logiciel voué à être utilisé quotidiennement, et à plus forte raison par un public aussi composé d’utilisateurs et d’utilisatrices peu à l’aise en informatique, l’ergonomie de l’antivirus est un point à ne surtout pas négliger. Pour qu’il soit agréable à prendre en main, il faut avant tout que les fonctionnalités essentielles (scan partiel, complet, dossier de mise en quarantaine, etc.) soient configurées par défaut et facilement accessibles depuis l’écran principal du programme. Les outils de personnalisation (planification, emplacements spécifiques) doivent être rapides à paramétrer. Si, en plus, l’interface fournit un effort esthétique, c’est encore mieux.
La qualité du service client entre aussi en compte dans l’évaluation ergonomique. Lorsque l’on délègue la sécurité de sa machine à un programme tiers, mieux vaut s’assurer que l’assistance est à la fois réactive et pertinente pour répondre aux difficultés de prise en main comme aux problèmes fonctionnels. Par conséquent, vérifiez en amont que le support technique est aisément joignable, en français de préférence, sur des plages hebdomadaires et des créneaux horaires étendus.
Vient enfin la notion de compatibilité multiplateforme. Si vous souscrivez une licence antivirus multi-utilisateur pour pouvoir l’installer sur plusieurs appareils, assurez-vous qu’elle puisse tourner sur l’ensemble de vos équipements (fixes et mobiles) et des systèmes d’exploitation que vous utilisez (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).
7. Rapport qualité-prix
Pour terminer, le rapport qualité-prix intervient en dernière instance. Si, à l’issue de vos investigations, vous hésitez encore entre deux antivirus, la grille tarifaire devrait pouvoir vous aider à départager les finalistes. Quelle que soit votre décision, n’oubliez pas qu’il vaut toujours mieux payer un peu plus cher que de sacrifier des fonctionnalités indispensables à la sécurité de votre système et de vos données personnelles. Pensez que le prix de l’abonnement doit servir à couvrir les frais de développement et de maintenance des infrastructures, et rémunérer les équipes qui planchent sur le logiciel.
Malgré tout, difficile d’estimer clairement le rapport qualité-prix quand on n’a pas essayé l’antivirus en condition réelle. Pour information, de nombreux éditeurs proposent des versions de démonstration gratuites et souvent complètes, afin que vous puissiez les prendre en main pendant quelques jours. À défaut, vous pourrez, dans la majorité des cas, bénéficier d’une politique satisfait ou remboursé de quelques jours, faisant office de période d’essai.