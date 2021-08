Mercedes tease sa future berline électrique EQE

C'est donc au travers de deux images, et avec une certaine frugalité, que Mercedes rappelle à notre bon souvenir que cette alternative électrique à la Classe E est sur le point d'être révélée au grand jour. On constate ici que la filiation esthétique avec la Classe E semble bien présente, tant en matière de carrosserie que d'habitacle.

Nous devrions également trouver de nombreux éléments de design communs avec la Mercedes EQS, dévoilée plus tôt cette année par la marque à l'étoile. À l'intérieur, il semble par exemple qu'une seule vitre recouvre là aussi les trois écrans du tableau de bord. La forme des feux arrières de cette EQE est aussi similaire à ce que Mercedes a déjà proposé avec l'EQS. Comme le précise Motor1, les deux véhicules devraient par ailleurs partager une même plateforme, mais il est possible que l'EQE adopte un design plus agressif et sportif que l'EQS.