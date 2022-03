C'est un vélo ! C'est un bateau ! C'est un camping-car ! Non, c'est le Z-Triton 2.0, et vous n'êtes pas prêts

Lors de son voyage, alors en étape en Chine, il commence à développer un prototype de vélo pouvant pallier ces désagréments. L'idée du Z-Triton est née. En 2020, le prototype est prêt à être lancé, mais il y a finalement encore trop de choses à revoir. Et nous voilà donc aujourd'hui face à sa version 2.0, plus grande, plus longue et plus résistante.