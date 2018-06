Xbox One : le Fast Start déjà disponible pour les Insiders

La fonctionnalité disponible une semaine après l'annonce

Les abonnés de l'offre de jeux à la demande de Microsoft pourront désormais lancer plus rapidement les sept jeux compatibles pour le moment. La firme américaine compte sur lespour faire leurs retours sur la nouvelle technologie de lancement avant de la rendre disponible à tous.Microsoft annonçait le dimanche 10 juin 2018, lors de sa conférence à l'E3, l'arrivée prochaine d'une nouvelle technologie de lancement, le, pour son offre de jeux à la demande le. Une semaine après, elle annonce sur son site que la fonction est déjà disponible... mais seulement pour «», qui ont dû recevoir depuis dimanche 17 juin 2018, la nouvelle mise à jour. D'autres Insiders auront accès au fur et à mesure à la nouvelle mise à jour dans les prochaines semaines.Le géant Américain compte sur ses Insiders pour tester la nouvelle technologie Fast Start, donner leurs critiques et avis, faire leurs retours sur les améliorations possibles et les bugs rencontrés. La nouvelle fonction permet un lancement plus rapide grâce à une technologie basée sur du. Au début du téléchargement, seuls les éléments indispensables au bon fonctionnement des jeux sont téléchargés, puis, une fois que les joueurs jouent, les fichiers restants sont progressivement chargés.Microsoft n'a pas rendu la fonction disponible à tout son catalogue pour le moment, seulement sept jeux peuvent en bénéficier : The Flame in the Flood ; Fuzion Frenzy ; Screamride ; Spelunky ; Casey Powell Lacrosse 16 ; Dovetail Games Euro Fishing ; The Golf Club.Aucun Triple A de Microsoft n'est donc sur cette liste. Si tout se passe convenablement, que les Insiders sont réactifs et que les équipes de la firme américaine ne rencontrent aucun problème majeur, lesera disponible massivement avec la mise à jour qui devrait sortir à la fin du mois de juin 2018.