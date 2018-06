L'E3 chez Microsoft : Xbox One S, Xbox One X, Game Pass en promo

Après le 2, il y l'E3

Si vous avez toujours rêvé d'acquérir une Xbox, le moment est peut-être venu de réfléchir sérieusement à votre achat car à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au 24 juin, vous pourrez bénéficier d'une ristourne de 50 euros sur tous les modèles de Xbox One. Et si vous penchez pour une Xbox One X, vous obtiendrez même un jeu AAA (comprenez par là un titre à gros budget commeCall of Duty ou Assassin's Creed.Au-delà de ces promotions sur les consoles, vous pourrez aussi trouver des promotions sur de nombreux jeux, extensions et season pass, ou bien des réductions sur les accessoires de la console. Attention toutefois, ces promotions ne sont valables que sur la boutique en ligne Microsoft, et s'arrêteront en cas d'épuisement des stocks.Pendant ces promotions, vous pourrez par exemple trouver le pack Xbox One S 500 Go à 199 euros, ou bien son équivalent avec un stockage de 1 To livré en bundle avec PUBG à 229 euros. Côté promotions sur les jeux, de très gros titres vous attendent, comme Assassin's Creed Origins, Battlefield 1, FIFA 18 ou encore Monster Hunter World. Vous pourrez réaliser jusqu'à 75% d'économie, et les prix débuteront à partir de 19,99 euros.Côté accessoire, vous pourrez économiser jusqu'à 15% sur les manettes Xbox sans fil blanche, noire ou en édition limitée. Dernière chose enfin, vous pourrez acquérir votre premier mois de Xbox Live Gold (pour jouer en ligne) ou de Xbox Game Pass (pour jouer à plus de 100 jeux) à un euro seulement.