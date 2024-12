La batterie externe INIU 22.5W 10 000 mAh est une solution pratique et performante pour recharger vos appareils lors de vos déplacements. Avec sa puissance de 22.5W et sa compatibilité avec les technologies Power Delivery 3.0 et Quick Charge 4.0, elle permet une recharge rapide et efficace pour les smartphones, tablettes et autres appareils compatibles.

Compacte et légère, elle est équipée de plusieurs ports, dont un USB-C bidirectionnel, pour une flexibilité optimale. Avec une capacité de 10 000 mAh, elle peut recharger un smartphone standard jusqu’à deux fois, offrant une autonomie supplémentaire pour vos journées bien remplies. Idéale pour les voyageurs et les utilisateurs actifs, cette batterie externe est disponible à 22,99 € chez Amazon