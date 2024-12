Il ne faudra pas s'attendre à une souris standard, poursuit-il, Apple cherchant à « créer quelque chose de plus pertinent tout en réglant les problèmes de longue date ». Et cela comprend, bien évidemment, le port de charge. La future itération de la souris devrait être plus ergonomique et confortable à utiliser, avec un nouveau design qui « s'adaptera mieux à l'ère moderne ».