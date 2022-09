Logitech n'oublie pas Mac avec des accessoires dédiés, dont un clavier mécanique mini

Tout d'abord, le Logitech MX Mechanical Mini for Mac (159,99 euros) est un clavier minimaliste rétroéclairé doté de switchs mécaniques qui reprend les caractéristiques principales de la version Windows. Logitech promet donc un retour tactile discret et un haut niveau de performance pour ce produit qui peut se connecter en Bluetooth sur trois produits Apple simultanément (macOS, iOS, iPadOS). L'autonomie varie entre 15 jours et 10 mois en fonction du niveau de rétroéclairage, et le rechargement se fait via USB-C. Ce clavier, qui propose bien entendu une disposition des touches pensée pour macOS, est proposé en gris clair ou gris foncé.