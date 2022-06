Test Logitech MX Master 3S : le retour silencieux d'une souris qui va faire du bruit

10

Si elle n’apporte que peu de changements par rapport au précédent modèle, la MX Master 3S est probablement la meilleure souris du marché pour un usage bureautique intensif. Design et ergonomie ne bougent pas d’un trait, pour notre plus grand plaisir puisque Logitech tient ici une recette appréciée des utilisateurs. On peut toujours lui reprocher un poids et des dimensions un peu trop généreuses, ce qui n’est pas idéal pour les petites mains, ou encore et comme souvent l’absence d’une version dédiée aux gauchers.



Les deux changements que compte cette souris sont mineurs. Certes, les clics silencieux réduisent considérablement les nuisances sonores, en cela vos camarades en open space vous remercieront sans doute. D’un autre côté la sensibilité étendue du capteur ne devrait être utile qu’à une petite poignée d’utilisateurs. Quant au Logi Bolt, il était déjà présent sur les versions « for business » de la MX Master 3, il s’étend désormais à tous les nouveaux périphériques de la marque.



Autrement dit, vous pouvez foncer sur cette MX Master 3S si vous êtes allergique au bruit des contacteurs. Pour les autres, le tarif désormais plus bas de la précédente itération devrait les convaincre à opter pour celle-ci plutôt que cette nouvelle déclinaison.