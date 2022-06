Test Logitech MX Mechanical et MX Mechanical Mini : deux claviers mécaniques à mettre sous (presque) tous les doigts ?

8

En s’intégrant parfaitement dans l’écosystème de la série Master, les MX Mechanical et Mechanical Mini offrent une solution de choix pour les télétravailleurs comme pour les utilisateurs avancés qui profitent désormais d’une alternative mécanique et convaincante au MX Keys.



Justement, le ressenti mécanique de ces claviers est très agréable au quotidien. Ce n’est pas vraiment la même chose qu’un clavier pensé pour le jeu. Les touches low profil, les keycaps, la courte course de la touche et la latence diffèrent par rapport à un tel produit. Dans le même temps, le MX Mechanical excelle lorsqu’il s’agit de taper du texte, ou du code, à longueur de journée. Tout cela ne se fait cependant pas sans nuisance sonore, mais le bruit émis est suffisamment étouffé à notre goût pour être supportable dans le cadre d’occupations quotidiennes.



Nos regrets sont finalement similaires à ceux émis à propos du MX Keys : la double écriture très chargée et l’absence de rétroéclairage pour certains caractères, sur ces touches précisément, poseront problème à ceux qui ne connaissent pas leur clavier jusqu’au bout des doigts. Et puis il y a la question du tarif, bien plus élevé que ceux pratiqués pour le MX Keys. À 179,99 € le full size, et 159,99 € le Mini, on se demande presque s’il ne serait pas préférable d’opter pour un véritable clavier gamer.